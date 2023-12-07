Маркеллова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1849
Дата смертиПосле 1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1873
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Маркеллов Василий Маркеллович
Рождение ребёнка
Вычислено 1876
Сын: Маркеллов Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Маркеллов Василий Маркеллович
Рождение ребёнка
Вычислено 1882
Дочь: Наталия Васильевна
Отец ребёнка: Маркеллов Василий Маркеллович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Плосково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1885