Маркеллова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркеллова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1849

Дата смерти

После 1885

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1850 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1873

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Маркеллов Василий Маркеллович

Рождение ребёнка
Вычислено 1876

Сын: Маркеллов Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Маркеллов Василий Маркеллович

Рождение ребёнка
Вычислено 1882

Дочь: Наталия Васильевна

Отец ребёнка: Маркеллов Василий Маркеллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркеллов Василий Маркеллович

Место жительства
Неизвестно
Плосково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1885
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