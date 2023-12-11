Гурова Елена Гннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1974
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1974
Отец: Полянский Иван Степанович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.12.1991
Дочь: Мельникова Лидия Сергеевна
Отец ребёнка: Мельников Сергей Александрович
Рождение ребёнка
15.02.1995
Дочь: Мельникова Алена Сергеевна
Отец ребёнка: Мельников Сергей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно