Гурова Елена Гннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурова Елена Гннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1974

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1974

Отец: Полянский Иван Степанович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.12.1991

Дочь: Мельникова Лидия Сергеевна

Отец ребёнка: Мельников Сергей Александрович

Рождение ребёнка
15.02.1995

Дочь: Мельникова Алена Сергеевна

Отец ребёнка: Мельников Сергей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Сергей Александрович

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