Андрюхин Анатолий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1964
Дата смерти19.02.2017
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1964
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андрюхина Нина Сергеевна
Рождение ребёнка
16.06.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андрюхина Нина Сергеевна
Смерть
19.02.2017