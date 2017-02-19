Андрюхин Анатолий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрюхин Анатолий Анатольевич

Андрюхин Анатолий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1964

Дата смерти

19.02.2017

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1964

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Андрюхина Галина Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андрюхина Нина Сергеевна

Рождение ребёнка
16.06.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андрюхина Нина Сергеевна

Смерть
19.02.2017

Мы используем куки для улучшения работы сайта.