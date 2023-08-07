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Лапшина Анна Семёнова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1861

Муж: Лапшин Степан Иосифов

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Лапшин Григорий Степанов

Отец ребёнка: Лапшин Степан Иосифов

Рождение ребёнка
1867

Сын: Лапшин Петр Степанов

Отец ребёнка: Лапшин Степан Иосифов

Рождение ребёнка
1870

Сын: Лапшин Иван Степанов

Отец ребёнка: Лапшин Степан Иосифов

Рождение ребёнка
1872

Сын: Лапшин Феодот Степанов

Отец ребёнка: Лапшин Степан Иосифов

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Шувалова Марфа Степанова

Отец ребёнка: Лапшин Степан Иосифов

Рождение ребёнка
09.10.1885

Сын: Лапшин Максим Степанов

Отец ребёнка: Лапшин Степан Иосифов

Рождение ребёнка
09.10.1885

Сын: Лапшин Филипп Степанов

Отец ребёнка: Лапшин Степан Иосифов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапшин Михаил Степанов

Отец ребёнка: Лапшин Степан Иосифов

Смерть
Неизвестно
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