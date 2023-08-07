Лапшина Анна Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1861
Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Лапшин Степан Иосифов
Рождение ребёнка
1867
Сын: Лапшин Петр Степанов
Отец ребёнка: Лапшин Степан Иосифов
Рождение ребёнка
1870
Сын: Лапшин Иван Степанов
Отец ребёнка: Лапшин Степан Иосифов
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Лапшин Степан Иосифов
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Шувалова Марфа Степанова
Отец ребёнка: Лапшин Степан Иосифов
Рождение ребёнка
09.10.1885
Отец ребёнка: Лапшин Степан Иосифов
Рождение ребёнка
09.10.1885
Отец ребёнка: Лапшин Степан Иосифов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лапшин Степан Иосифов
Смерть
Неизвестно