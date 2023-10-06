Верхотурова Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верхотурова Мария Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Наседкина Лидия Дмитриевна

Отец ребёнка: Верхотуров Дмитрий Илларионович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верхотуров Дмитрий Илларионович

Смерть
Неизвестно
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