Колесников Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Колесников Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1936
Сын: Колесников Виктор Степанович
Мать ребёнка: Колесникова Акулина Петровна
Смерть
1942
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Дата и место призыва Половинский РВК, Челябинская обл., Половинский р-н Последнее место службы СЗФ 1227 сп Воинское звание красноармеец Причина выбытия умер от ран ЭВАКОГОСПИТАЛЬ № 1085 Дата выбытия ... Показать все