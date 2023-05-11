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Колесников Степан Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Колесников Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1936

Сын: Колесников Виктор Степанович

Мать ребёнка: Колесникова Акулина Петровна

Смерть
1942
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Дата и место призыва Половинский РВК, Челябинская обл., Половинский р-н Последнее место службы СЗФ 1227 сп Воинское звание красноармеец Причина выбытия умер от ран ЭВАКОГОСПИТАЛЬ № 1085 Дата выбытия ... Показать все