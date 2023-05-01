Константинова Афанасия Феофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинова Афанасия Феофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1903 ст.

Дочь: Константинова Александра Ильинична

Отец ребёнка: Константинов Илья Андреевич

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Илья Андреевич

Смерть
Неизвестно