Dorfman Yankel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Dorfman Yankel

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1818 г.р.
1821 г.р.
1823 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Dorfman Khaim

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Dorfman Sukher

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Dorfman Ilya

Мать ребёнка: не указана

Romania
Смерть
Неизвестно
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