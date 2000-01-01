Dorfman Yankel
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Dorfman Khaim
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Dorfman Sukher
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Dorfman Ilya
Мать ребёнка: не указана
Romania
Смерть
Неизвестно