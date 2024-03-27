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Хазиев Лутфулла Нургалиевич

Место рождения

Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, Четырмановская волость, деревня Нижний Аллагуват

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Хазиев Нургали

Мать: Хазиева (Нигматуллина) Фахерниса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хазиева Умугани

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хазиева Умугани

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Пропал без вести
Похороны
Неизвестно

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