Хазиев Лутфулла Нургалиевич
Место рожденияУфимская губерния, Стерлитамакский уезд, Четырмановская волость, деревня Нижний Аллагуват
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Хазиев Нургали
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хазиева Умугани
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хазиева Умугани
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Пропал без вести
Похороны
Неизвестно