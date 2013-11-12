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Ратнер Егор Станиславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.2013

Пол

Мужской

Отец

2003 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.2013

Отец: Наумов Никита Дмитриевич

Мать: не указана