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Бок (Геер) Надежда Петровна
Бок (Геер) Надежда Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.02.1959
Пол
Женский
Отец
Геер Пётр Егорыч
1929 г.р.
Мать
Щедрова Анна Васильевна
1929 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1959
Отец:
Геер Пётр Егорыч
Мать:
Щедрова Анна Васильевна
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