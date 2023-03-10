Несветаева (Новоселова) Анна Филипповна
Место рожденияд. Климовщина
Дата рождения1719
Дата смертиДо 1795
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Новоселова Филипп
Мать: не указана
д. Климовщина
Рождение ребёнка
1723
Сын: Несветаев Яков
Отец ребёнка: Несветаев Афонасий
Рождение ребёнка
1730
Сын: Несветаев Козьма Афонасьевич
Отец ребёнка: Несветаев Афонасий
Рождение ребёнка
1731
Сын: Несветаев Емельян
Отец ребёнка: Несветаев Афонасий
Рождение ребёнка
1733
Сын: Несветаев Алексей Афонасьевич
Отец ребёнка: Несветаев Афонасий
Протасовской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1736
Сын: Несветаев Яким Афонасьевич
Отец ребёнка: Несветаев Афонасий
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Вычагжанина Феодосия
Отец ребёнка: Несветаев Афонасий
Рождение ребёнка
1743
Сын: Несветаев Тимофей
Отец ребёнка: Несветаев Афонасий
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Анисия
Отец ребёнка: Несветаев Афонасий
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Несветаев Афонасий
Рождение ребёнка
1752
Сын: Несветаев Ларион
Отец ребёнка: Несветаев Афонасий
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Ефимия
Отец ребёнка: Несветаев Афонасий
Смерть
До 1795