Несветаева (Новоселова) Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Несветаева (Новоселова) Анна Филипповна

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Место рождения

д. Климовщина

Дата рождения

1719

Дата смерти

До 1795

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Новоселова Филипп

Мать: не указана

д. Климовщина
Рождение ребёнка
1723

Сын: Несветаев Яков

Отец ребёнка: Несветаев Афонасий

Рождение ребёнка
1730

Сын: Несветаев Козьма Афонасьевич

Отец ребёнка: Несветаев Афонасий

Рождение ребёнка
1731

Сын: Несветаев Емельян

Отец ребёнка: Несветаев Афонасий

Рождение ребёнка
1733

Сын: Несветаев Алексей Афонасьевич

Отец ребёнка: Несветаев Афонасий

Протасовской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1736

Сын: Несветаев Яким Афонасьевич

Отец ребёнка: Несветаев Афонасий

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Вычагжанина Феодосия

Отец ребёнка: Несветаев Афонасий

Рождение ребёнка
1743

Сын: Несветаев Тимофей

Отец ребёнка: Несветаев Афонасий

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Анисия

Отец ребёнка: Несветаев Афонасий

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Несветаев Афонасий

Рождение ребёнка
1752

Сын: Несветаев Ларион

Отец ребёнка: Несветаев Афонасий

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Ефимия

Отец ребёнка: Несветаев Афонасий

Смерть
До 1795
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