Антюшина (Ребус) Дарья Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1989
Отец: Ребус Борис
Мать: Ребус Галина
Рождение ребёнка
16.10.2007
Сын: Кудлаев Кирилл
Отец ребёнка: Антюшин Андрей
Рождение ребёнка
23.03.2008
Дочь: Кудлаева Арина
Отец ребёнка: Антюшин Андрей
Рождение ребёнка
18.07.2013
Дочь: Кудлаева Варвара
Отец ребёнка: Антюшин Андрей
Рождение ребёнка
18.07.2013
Дочь: Кудлаева Ульяна
Отец ребёнка: Антюшин Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антюшин Андрей