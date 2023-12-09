Антюшина (Ребус) Дарья Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антюшина (Ребус) Дарья Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1989

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1989

Отец: Ребус Борис

Мать: Ребус Галина

Рождение ребёнка
16.10.2007

Сын: Кудлаев Кирилл

Отец ребёнка: Антюшин Андрей

Рождение ребёнка
23.03.2008

Дочь: Кудлаева Арина

Отец ребёнка: Антюшин Андрей

Рождение ребёнка
18.07.2013

Дочь: Кудлаева Варвара

Отец ребёнка: Антюшин Андрей

Рождение ребёнка
18.07.2013

Дочь: Кудлаева Ульяна

Отец ребёнка: Антюшин Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антюшин Андрей

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