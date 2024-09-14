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Добронравов Павел Капитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Около 19.05.1888

Пол

Мужской

Отец

Около 1790 г.р.

Мать

Дети

1868 г.р.
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Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Добронравов Капитон Гаврилович

Мать: Добронравова Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Добронравова Матрена Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Добронравова Матрена Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Добронравова Матрена Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Добронравова Матрена Яковлевна

Рождение ребёнка
14.02.1868

Сын: Добронравов Аркадий Павлович

Мать ребёнка: Добронравова Матрена Яковлевна

Устье, Аликовский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Около 19.05.1888

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