Добронравов Павел Капитонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиОколо 19.05.1888
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1868
Сын: Добронравов Аркадий Павлович
Мать ребёнка: Добронравова Матрена Яковлевна
Устье, Аликовский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Около 19.05.1888