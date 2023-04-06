Korrell (Burkhardt) Christina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Korrell (Burkhardt) Christina

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Место рождения

Переможное

Дата рождения

02.06.1845

Дата смерти

06.08.1874

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1844 г.р.

Дети

1868 г.р.
1872 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1845

Отец: Burckhardt Matthias

Мать: Burkhardt Barbara

Рождение ребёнка
25.10.1868

Сын: Korrell Wilhelm

Отец ребёнка: Korrell Johann

Рождение ребёнка
14.08.1872

Сын: Korrell Jakob

Отец ребёнка: Korrell Johann

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Korrell Johann

Смерть
06.08.1874
Причина смерти: Туберкулез легких
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