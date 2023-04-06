Korrell (Burkhardt) Christina
Место рождения
Дата рождения02.06.1845
Дата смерти06.08.1874
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1845
Отец: Burckhardt Matthias
Мать: Burkhardt Barbara
Рождение ребёнка
25.10.1868
Сын: Korrell Wilhelm
Отец ребёнка: Korrell Johann
Рождение ребёнка
14.08.1872
Сын: Korrell Jakob
Отец ребёнка: Korrell Johann
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Korrell Johann
Смерть
06.08.1874
Причина смерти: Туберкулез легких