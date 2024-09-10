Туркеева Дарья Алексеева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТуркеева Дарья Алексеева

Туркеева Дарья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туркеева Мария Федоровна

Отец ребёнка: Туркеев Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туркеев Константин Федорович

Отец ребёнка: Туркеев Федор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туркеев Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туркеев Петр Федорович

Отец ребёнка: Туркеев Федор Иванович

Рождение ребёнка
07.08.1859

Сын: Туркеев Андрей Федоров

Отец ребёнка: Туркеев Федор Иванович

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Туркеева Параскева Федоровна

Отец ребёнка: Туркеев Федор Иванович

Рождение ребёнка
01.03.1862

Сын: Туркеев Василий Федорович

Отец ребёнка: Туркеев Федор Иванович

Рождение ребёнка
16.03.1869

Сын: Туркеев Сергей Федорович

Отец ребёнка: Туркеев Федор Иванович

Рождение ребёнка
19.08.1875

Сын: Туркеев Александр Федорович

Отец ребёнка: Туркеев Федор Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.