Туркеева Дарья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туркеева Мария Федоровна
Отец ребёнка: Туркеев Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туркеев Константин Федорович
Отец ребёнка: Туркеев Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Туркеев Федор Иванович
Рождение ребёнка
07.08.1859
Отец ребёнка: Туркеев Федор Иванович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Туркеева Параскева Федоровна
Отец ребёнка: Туркеев Федор Иванович
Рождение ребёнка
01.03.1862
Сын: Туркеев Василий Федорович
Отец ребёнка: Туркеев Федор Иванович
Рождение ребёнка
16.03.1869
Отец ребёнка: Туркеев Федор Иванович
Рождение ребёнка
19.08.1875
Сын: Туркеев Александр Федорович
Отец ребёнка: Туркеев Федор Иванович
Смерть
Неизвестно