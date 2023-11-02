Фархиназ Саитбатталова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фархиназ Саитбатталова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Низамутдин Шарафутдинов

Отец ребёнка: Шарафетдин Кудашев

Рождение ребёнка
1837

Сын: Бадретдин Шарафутдинов

Отец ребёнка: Шарафетдин Кудашев

Рождение ребёнка
1839

Дочь: МансуфКамаль Шарафутдинова

Отец ребёнка: Шарафетдин Кудашев

Рождение ребёнка
1843

Сын: Гималетдин Шарафутдинов

Отец ребёнка: Шарафетдин Кудашев

Рождение ребёнка
1847

Сын: Мухамедмунир Шарафутдинов

Отец ребёнка: Шарафетдин Кудашев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарафетдин Кудашев

Смерть
Неизвестно
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