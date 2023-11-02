Фархиназ Саитбатталова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Шарафетдин Кудашев
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Шарафетдин Кудашев
Рождение ребёнка
1839
Дочь: МансуфКамаль Шарафутдинова
Отец ребёнка: Шарафетдин Кудашев
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Шарафетдин Кудашев
Рождение ребёнка
1847
Сын: Мухамедмунир Шарафутдинов
Отец ребёнка: Шарафетдин Кудашев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шарафетдин Кудашев
Смерть
Неизвестно