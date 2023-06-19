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Корсун Наталья Яковлевна
Корсун Наталья Яковлевна
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Место рождения
Минковка
, Харківська область
Дата рождения
1881
Дата смерти
06.06.1952
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ПМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Минковка
, Харківська область
Смерть
06.06.1952
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
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