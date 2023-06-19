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Корсун Наталья Яковлевна

Место рождения

Минковка, Харківська область

Дата рождения

1881

Дата смерти

06.06.1952

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Минковка, Харківська область
Смерть
06.06.1952
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан