Колесник Леонтий Зиновьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1905
Дата смерти12.02.1981
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1905
Отец: Колесник Зиновий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1931
Сын: Колесник Денис Леонтьевич
Мать ребёнка: Колесник Секлета
Рождение ребёнка
23.02.1942
Сын: Колесник Николай Леонтьевич
Мать ребёнка: Колесник Секлета
Рождение ребёнка
28.11.1947
Дочь: Полищук Надежда Леонтьевна
Мать ребёнка: Колесник Акулина Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесник Михаил Леонтьевич
Мать ребёнка: Колесник Секлета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесник Карпо Леонтьевич
Мать ребёнка: Колесник Секлета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесник Григорий Леонтьевич
Мать ребёнка: Колесник Секлета
Смерть
12.02.1981