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Колесник Леонтий Зиновьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1905

Дата смерти

12.02.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1905

Отец: Колесник Зиновий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1931

Сын: Колесник Денис Леонтьевич

Мать ребёнка: Колесник Секлета

Рождение ребёнка
23.02.1942

Сын: Колесник Николай Леонтьевич

Мать ребёнка: Колесник Секлета

Рождение ребёнка
28.11.1947

Дочь: Полищук Надежда Леонтьевна

Мать ребёнка: Колесник Акулина Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесник Акулина Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесник Михаил Леонтьевич

Мать ребёнка: Колесник Секлета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесник Карпо Леонтьевич

Мать ребёнка: Колесник Секлета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесник Григорий Леонтьевич

Мать ребёнка: Колесник Секлета

Смерть
12.02.1981
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