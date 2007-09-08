Ложкина Карина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ложкина Карина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.2007

Пол

Женский

Отец

Мать

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.2007

Отец: Ложкин Андрей

Мать: Ложкина Ана Андреевна

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