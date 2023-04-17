Ярошевич (Филипович) Мария Сильвестровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Филипович Сильвестр Львович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1866
Дочь: Ярошевич Иустина Ивановна
Отец ребёнка: Ярошевич Иван Флорианович
Рождение ребёнка
12.10.1868
Отец ребёнка: Ярошевич Иван Флорианович
Рождение ребёнка
30.08.1871
Сын: Ярошевич Александр Иванович
Отец ребёнка: Ярошевич Иван Флорианович
Рождение ребёнка
13.07.1873
Отец ребёнка: Ярошевич Иван Флорианович
Рождение ребёнка
13.09.1879
Отец ребёнка: Ярошевич Иван Флорианович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно