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Замякина Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Дата смерти

2022

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Замякин Василий Прохорович

Мать: Голощапова Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрипниченко Владимир Александрович

Отец ребёнка: Скрипниченко Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрипниченко Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Вячеслав Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Василий

Смерть
2022