Замякина Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1950
Дата смерти2022
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скрипниченко Владимир Александрович
Отец ребёнка: Скрипниченко Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Вячеслав Васильевич
Отец ребёнка: Иванов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Василий
Смерть
2022