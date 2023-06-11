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Шатилова Валерия
Шатилова Валерия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Шатилов Евгений Валерьевич
1977 г.р.
Мать
Володкина Галина Анатольевна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Шатилов Евгений Валерьевич
Мать:
Володкина Галина Анатольевна
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