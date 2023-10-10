Антонов Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Сергей Михайлович

Место рождения

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

06.10.1906 ст.

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1906 ст.

Отец: Антонов Михаил Иванович

Мать: Антонова Анна Ивановна

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1964
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