Антонов Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рождения06.10.1906 ст.
Дата смерти1964
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1906 ст.
Отец: Антонов Михаил Иванович
Мать: Антонова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1964