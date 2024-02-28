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Ондар Эрес-оол Валентинович
Ондар Эрес-оол Валентинович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
2010
Пол
Мужской
Отец
Ондар Валентин Эрес-оолович
1969 г.р.
Мать
Ондар Урана Валерьевна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2010
Отец:
Ондар Валентин Эрес-оолович
Мать:
Ондар Урана Валерьевна
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