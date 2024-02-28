Ондар Эрес-оол Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ондар Эрес-оол Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2010

Пол

Мужской

Отец

1969 г.р.

Мать

1970 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2010

Отец: Ондар Валентин Эрес-оолович

Мать: Ондар Урана Валерьевна

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