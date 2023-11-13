Жидких Тимох Логвинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жидких Тимох Логвинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1812 г.р.

Мать

1810 г.р.

Жена

1827 г.р.

Дети

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Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Жидков (жидких) Логвин Тимофеев

Мать: Авдотья

Рождение ребёнка
1850

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
1852

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
1854

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
1857

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
1861

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
1866

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья

Смерть
Неизвестно
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