Жидких Тимох Логвинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Жидков (жидких) Логвин Тимофеев
Мать: Авдотья
Рождение ребёнка
1850
Рождение ребёнка
1852
Рождение ребёнка
1854
Рождение ребёнка
1857
Рождение ребёнка
1861
Рождение ребёнка
1866
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья
Смерть
Неизвестно