Афанасья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1841

Сын: Николай

Отец ребёнка: Павел Максимов

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Настасья Павлова

Отец ребёнка: Павел Максимов

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Авдотья Павлова

Отец ребёнка: Павел Максимов

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Аграфена Павлова

Отец ребёнка: Павел Максимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Максимов

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