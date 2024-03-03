Афанасья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.05.1841
Сын: Николай
Отец ребёнка: Павел Максимов
Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Настасья Павлова
Отец ребёнка: Павел Максимов
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Авдотья Павлова
Отец ребёнка: Павел Максимов
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Аграфена Павлова
Отец ребёнка: Павел Максимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Максимов