Дяченко Григорий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1906
Дата смерти18.09.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1906
Отец: Дяченко Тимофей
Мать: Дяченко Евдоха
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Дяченко Лина Григорьевна
Мать ребёнка: Дяченко Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
01.05.1938
Дочь: Юзькова Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Дяченко Мария Яковлевна
Полтава, Полтавська область
Смерть
18.09.1995