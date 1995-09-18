Дяченко Григорий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дяченко Григорий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1906

Дата смерти

18.09.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1906

Отец: Дяченко Тимофей

Мать: Дяченко Евдоха

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Дяченко Лина Григорьевна

Мать ребёнка: Дяченко Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
01.05.1938

Дочь: Юзькова Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Дяченко Мария Яковлевна

Полтава, Полтавська область
Смерть
18.09.1995
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