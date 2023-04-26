Курышева Аграфена Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курышева Аграфена Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Курышев Егор Михайлов

Отец ребёнка: Курышев Михаил Агапов

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Курышев Степан Михайлов

Отец ребёнка: Курышев Михаил Агапов

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Курышев Еремей Михайлов

Отец ребёнка: Курышев Михаил Агапов

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Курышев Антон Михайлов

Отец ребёнка: Курышев Михаил Агапов

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Авдотья Михайлова

Отец ребёнка: Курышев Михаил Агапов

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Курышев Савелий Михайлов

Отец ребёнка: Курышев Михаил Агапов

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
5 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курышев Михаил Агапов

Смерть
Неизвестно