Курышева Аграфена Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Курышев Михаил Агапов
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Курышев Михаил Агапов
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Курышев Михаил Агапов
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Курышев Михаил Агапов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Авдотья Михайлова
Отец ребёнка: Курышев Михаил Агапов
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Курышев Михаил Агапов
Место жительства
1857
5 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно