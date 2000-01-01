Стуленкова Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стуленкова Анисья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1914

Дочь: Карачева Мария Федоровна

Отец ребёнка: Стуленков Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Федоровна

Отец ребёнка: Стуленков Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Стуленков Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Стуленков Федор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стуленков Федор Иванович

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