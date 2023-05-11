Кожевников Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1938
Рождение ребёнка
28.11.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кожевникова Наталья Дмитриевна
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
09.04.1975
Сын: Кожевников Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Кожевникова Наталья Дмитриевна