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Кожевников Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1938

Отец: Кожевников Иван Григорьевич

Мать: Кожевникова Картелишева Варвара Тихоновна

Рождение ребёнка
28.11.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кожевникова Наталья Дмитриевна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
09.04.1975

Сын: Кожевников Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Кожевникова Наталья Дмитриевна