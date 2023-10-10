Савицкая Жозефина Степановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.05.1863
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Первого кадетского корпуса (Павловского военного училища) https://forum.vgd.ru/post/3866/104590/p3208958.htm?hlt=%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B3%D0%B4#pp3208958
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно