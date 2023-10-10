Савицкая Жозефина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савицкая Жозефина Степановна

Место рождения

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
10.05.1863

Муж: Тишин Василий Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Первого кадетского корпуса (Павловского военного училища) https://forum.vgd.ru/post/3866/104590/p3208958.htm?hlt=%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B3%D0%B4#pp3208958
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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