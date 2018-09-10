Мухаметшина (Хашатова) Махежура Сафовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметшина (Хашатова) Махежура Сафовна

Место рождения

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

26.01.1950

Дата смерти

10.09.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1948 г.р.

Дети

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1975 г.р.
1978 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
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Место
Комментарий
Рождение
26.01.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаметшин Мунир Аюпович

Место жительства
Неизвестно
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.04.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметшин Мунир Аюпович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.05.1975

Сын: Мухаметшин Ильдар Мунирович

Отец ребёнка: Мухаметшин Мунир Аюпович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.05.1978

Сын: Мухаметшин Ленар Мунирович

Отец ребёнка: Мухаметшин Мунир Аюпович

Рождение ребёнка
01.01.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметшин Мунир Аюпович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
10.09.2018
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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