Мухаметшина (Хашатова) Махежура Сафовна
Место рождения
Дата рождения26.01.1950
Дата смерти10.09.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.04.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухаметшин Мунир Аюпович
Рождение ребёнка
30.05.1975
Сын: Мухаметшин Ильдар Мунирович
Отец ребёнка: Мухаметшин Мунир Аюпович
Рождение ребёнка
10.05.1978
Сын: Мухаметшин Ленар Мунирович
Отец ребёнка: Мухаметшин Мунир Аюпович
Рождение ребёнка
01.01.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухаметшин Мунир Аюпович
Смерть
10.09.2018