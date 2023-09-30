Муравьева Марья Елизаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Муравьев Прохор Демидович
Отец ребёнка: Муравьев Демид Петрович
Рождение ребёнка
1734
Отец ребёнка: Муравьев Демид Петрович
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Елсуфьева(жернакова) (муравьева ) Степанида Демидовна
Отец ребёнка: Муравьев Демид Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно