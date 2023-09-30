Муравьева Марья Елизаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьева Марья Елизаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Муравьев Прохор Демидович

Отец ребёнка: Муравьев Демид Петрович

Рождение ребёнка
1734

Сын: Муравьев Яков Демидович

Отец ребёнка: Муравьев Демид Петрович

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Елсуфьева(жернакова) (муравьева ) Степанида Демидовна

Отец ребёнка: Муравьев Демид Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравьев Демид Петрович

Смерть
Неизвестно
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