Брагин Хсяен
Место рождениясело Сургодь, Мордовская ССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фатехов Зиннур
Мать: Бядегуль
село Сургодь, Мордовская ССР
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Коновалова Фатиха Хсяеновна
Мать ребёнка: Азизя Джелялиддин Кызы
село Сургодь, Мордовская ССР
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Брагина Фатима
Мать ребёнка: Брагина Азизя Джелялиддин Кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брагин Исмаил
Мать ребёнка: Брагина Азизя Джелялиддин Кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брагин Ибрагим
Мать ребёнка: Брагина Азизя Джелялиддин Кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Махрой
Мать ребёнка: Брагина Азизя Джелялиддин Кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно