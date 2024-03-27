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Брагин Хсяен

Место рождения

село Сургодь, Мордовская ССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фатехов Зиннур

Мать: Бядегуль

село Сургодь, Мордовская ССР
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Коновалова Фатиха Хсяеновна

Мать ребёнка: Азизя Джелялиддин Кызы

село Сургодь, Мордовская ССР
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Брагина Фатима

Мать ребёнка: Брагина Азизя Джелялиддин Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брагин Исмаил

Мать ребёнка: Брагина Азизя Джелялиддин Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брагин Ибрагим

Мать ребёнка: Брагина Азизя Джелялиддин Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Махрой

Мать ребёнка: Брагина Азизя Джелялиддин Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брагина Азизя Джелялиддин Кызы

Смерть
Неизвестно
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