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Никита Иванов
Никита Иванов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1846
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Екатерина Никифорова
1810 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать:
Екатерина Никифорова
Смерть
Неизвестно
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