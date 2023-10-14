Лопаев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопаев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Хрукина Зинаида Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Хрукина Зинаида Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Николаевна

Мать ребёнка: Хрукина Зинаида Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрукина Зинаида Федоровна

Смерть
Неизвестно
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