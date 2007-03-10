Конькова (Праздничных) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конькова (Праздничных) Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1928

Дата смерти

10.03.2007

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1928

Отец: Праздничных Тимофей Иванович

Мать: Праздничных Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
01.03.1950

Дочь: Пастарнак Галина

Отец ребёнка: Коньков Петр Григорьевич

Лубяной, Березовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.10.1951

Дочь: Шакирова Любовь

Отец ребёнка: Коньков Петр Григорьевич

Лосиный, Березовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 15.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коньков Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
14.11.1958

Сын: Коньков Владимир

Отец ребёнка: Коньков Петр Григорьевич

Лосиный, Березовский, Свердловская область
Смерть
10.03.2007
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