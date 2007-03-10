Конькова (Праздничных) Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1928
Дата смерти10.03.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1928
Рождение ребёнка
01.03.1950
Дочь: Пастарнак Галина
Отец ребёнка: Коньков Петр Григорьевич
Лубяной, Березовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.10.1951
Дочь: Шакирова Любовь
Отец ребёнка: Коньков Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 15.11.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коньков Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
14.11.1958
Сын: Коньков Владимир
Отец ребёнка: Коньков Петр Григорьевич
Смерть
10.03.2007