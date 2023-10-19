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Ковалевская Юлия Владимировна
Ковалевская Юлия Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.02.1977
Пол
Женский
Отец
Ковалевский Владимир Исосифович
1952 г.р.
Мать
Ковалевская Людмила Ивановна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1977
Отец:
Ковалевский Владимир Исосифович
Мать:
Ковалевская Людмила Ивановна
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