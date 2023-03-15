Шавилов Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шавилов Георгий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1936

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шавилова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шавилов ?

Мать ребёнка: Шавилова Валентина

Смерть
2000
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