Шавилов Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1936
Дата смерти2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шавилова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шавилов ?
Мать ребёнка: Шавилова Валентина
Смерть
2000