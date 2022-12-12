Суровцова Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Суровцов Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Суровцов Алексей Дмитриевич
Учка, Лузский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
1880
Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Проживает у сына.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно