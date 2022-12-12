Суровцова Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцова Александра Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Суровцов Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Суровцов Алексей Дмитриевич

Учка, Лузский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
1880
Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Проживает у сына.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суровцов Алексей Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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