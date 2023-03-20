Тимофеева (Васильева) Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Тимофеев Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Тимофеев Григорий Степанович
Рождение ребёнка
24.12.1897
Сын: Тимофеев Яков Григорьевич
Отец ребёнка: Тимофеев Григорий Степанович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Тимофеев Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Тимофеев Григорий Степанович
Рождение ребёнка
05.07.1899
Сын: Тимофеев Александр Григоревич
Отец ребёнка: Тимофеев Григорий Степанович
Рождение ребёнка
14.12.1900
Сын: Тимофеев Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Тимофеев Григорий Степанович
Рождение ребёнка
05.12.1902
Дочь: Давыдова Ульяна Григорьевна
Отец ребёнка: Тимофеев Григорий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Тимофеев Григорий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно