Тимофеева (Васильева) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева (Васильева) Татьяна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Тимофеев Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Тимофеев Григорий Степанович

Рождение ребёнка
24.12.1897

Сын: Тимофеев Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Тимофеев Григорий Степанович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Тимофеев Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Тимофеев Григорий Степанович

Рождение ребёнка
05.07.1899

Сын: Тимофеев Александр Григоревич

Отец ребёнка: Тимофеев Григорий Степанович

Рождение ребёнка
14.12.1900

Сын: Тимофеев Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Тимофеев Григорий Степанович

Рождение ребёнка
05.12.1902

Дочь: Давыдова Ульяна Григорьевна

Отец ребёнка: Тимофеев Григорий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Тимофеев Григорий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Григорий Степанович

Смерть
Неизвестно
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