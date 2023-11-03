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Демидов Симеон Александров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Демидов Александр

Мать: Демидова Воз. Варвара Стефанова

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Ташланова Ефросинья Симеонова

Мать ребёнка: Демидова Ирина Иванова

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Демидов Матвей Семенов

Мать ребёнка: Демидова Ирина Иванова

Рождение ребёнка
30.09.1862

Дочь: Устинья Семенова

Мать ребёнка: Демидова Ирина Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Филимон Семенов

Мать ребёнка: Демидова Ирина Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Созонова Агрипина Семенова

Мать ребёнка: Демидова Ирина Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Герасим Семенов

Мать ребёнка: Демидова Ирина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демидова Ирина Иванова

Смерть
Неизвестно
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