Демидов Симеон Александров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Демидов Александр
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Ташланова Ефросинья Симеонова
Мать ребёнка: Демидова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1858
Мать ребёнка: Демидова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
30.09.1862
Дочь: Устинья Семенова
Мать ребёнка: Демидова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Демидова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Созонова Агрипина Семенова
Мать ребёнка: Демидова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Демидова Ирина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Демидова Ирина Иванова
Смерть
Неизвестно