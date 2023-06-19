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Ремшуев Трофим Филиппович

Место рождения

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Ремшуев Филипп Ефимович

Мать: Ремшуева Агафья Меркурьевна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ремшуева Марья Трофимовна

Мать ребёнка: Ремшуева Акилина Ивановна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1847

Сын: Ремшуев Василий Трофимович

Мать ребёнка: Ремшуева Акилина Ивановна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1849

Сын: Ремшуев Филипп Трофимович

Мать ребёнка: Ремшуева Акилина Ивановна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ремшуева Акилина Ивановна

Смерть
Неизвестно