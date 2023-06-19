Ремшуев Трофим Филиппович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ремшуева Марья Трофимовна
Мать ребёнка: Ремшуева Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Ремшуев Василий Трофимович
Мать ребёнка: Ремшуева Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Ремшуев Филипп Трофимович
Мать ребёнка: Ремшуева Акилина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно