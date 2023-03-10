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Сбоев Николай
Сбоев Николай
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1951
Дата смерти
1993
Пол
Мужской
Отец
Гурьянович Алексей
1920 г.р.
Мать
Сбоева (Кожевникова) Людмила
1923 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец:
Гурьянович Алексей
Мать:
Сбоева Людмила
Смерть
1993
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