Сбоев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сбоев Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

1923 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Гурьянович Алексей

Мать: Сбоева Людмила

Смерть
1993
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