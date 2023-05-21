Тужик Ираида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тужик Ираида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тужик Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Тужик Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тужик Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Тужик Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тужик Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Тужик Алексей

Смерть
Неизвестно