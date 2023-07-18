Дроздова Евдокия Парфенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Дроздов Тарас Павлов
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Евдокия Тарасова
Отец ребёнка: Дроздов Тарас Павлов
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Ирина Тарасова
Отец ребёнка: Дроздов Тарас Павлов
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Дроздов Тарас Павлов
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Харитина Тарасова
Отец ребёнка: Дроздов Тарас Павлов
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Дроздов Тарас Павлов
Пятовск, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1844
Сын: Дрозд Радион Тарасов
Отец ребёнка: Дроздов Тарас Павлов
Смерть
Неизвестно