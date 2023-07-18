Дроздова Евдокия Парфенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздова Евдокия Парфенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Дрозд Гавриил Тарасов

Отец ребёнка: Дроздов Тарас Павлов

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Евдокия Тарасова

Отец ребёнка: Дроздов Тарас Павлов

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Ирина Тарасова

Отец ребёнка: Дроздов Тарас Павлов

Рождение ребёнка
1832

Сын: Дрозд Тимофей Тарасов

Отец ребёнка: Дроздов Тарас Павлов

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Харитина Тарасова

Отец ребёнка: Дроздов Тарас Павлов

Рождение ребёнка
1841

Сын: Дроздов Артемий Тарасов

Отец ребёнка: Дроздов Тарас Павлов

Пятовск, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Дрозд Радион Тарасов

Отец ребёнка: Дроздов Тарас Павлов

Смерть
Неизвестно