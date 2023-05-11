Надточая Пелагея Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надточая Пелагея Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Надточий Михаил Иванович

Отец ребёнка: Надточий Иван Федорович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Мелания Ивановна

Отец ребёнка: Надточий Иван Федорович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Надточий Филимон Иванович

Отец ребёнка: Надточий Иван Федорович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Надточий Никифор Иванович

Отец ребёнка: Надточий Иван Федорович

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Надточий Иван Федорович

Смерть
Неизвестно