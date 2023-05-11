Надточая Пелагея Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Надточий Иван Федорович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Мелания Ивановна
Отец ребёнка: Надточий Иван Федорович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Надточий Филимон Иванович
Отец ребёнка: Надточий Иван Федорович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Надточий Никифор Иванович
Отец ребёнка: Надточий Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно