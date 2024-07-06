Бурдин Федор Макаров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1816 ст.
Отец: Бурдин Макар Иванов
Мать: Бурдина Федосья
Уточнить точно ли он отец Стефана!!
Бракосочетание
18.02.1834
Дуброво, Оханский, Пермский край
Рождение ребёнка
28.11.1834 ст.
Мать ребёнка: Бурдина (Бояршинова) Мария Федорова
Рождение ребёнка
01.01.1838 ст.
Дочь: Бурдина Домна Федорова
Мать ребёнка: Бурдина (Бояршинова) Мария Федорова
Рождение ребёнка
19.05.1840 ст.
Сын: Бурдин Иоанн Федоров
Мать ребёнка: Бурдина (Бояршинова) Мария Федорова
Смерть
Неизвестно