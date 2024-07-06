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Бурдин Федор Макаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816 ст.

Отец: Бурдин Макар Иванов

Мать: Бурдина Федосья

Уточнить точно ли он отец Стефана!!
Бракосочетание
18.02.1834

Жена: Бурдина (Бояршинова) Мария Федорова

Дуброво, Оханский, Пермский край
Рождение ребёнка
28.11.1834 ст.

Сын: Бурдин Стефан Федоров

Мать ребёнка: Бурдина (Бояршинова) Мария Федорова

Рождение ребёнка
01.01.1838 ст.

Дочь: Бурдина Домна Федорова

Мать ребёнка: Бурдина (Бояршинова) Мария Федорова

Рождение ребёнка
19.05.1840 ст.

Сын: Бурдин Иоанн Федоров

Мать ребёнка: Бурдина (Бояршинова) Мария Федорова

Смерть
Неизвестно

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