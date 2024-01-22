Стрельцова Марина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельцова Марина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Накорякин Андрей Борисович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Накорякин Петр Андреевич

Отец ребёнка: Накорякин Андрей Борисович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Накорякин Филипп Андреевич

Отец ребёнка: Накорякин Андрей Борисович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Накорякин Федор Андреевич

Отец ребёнка: Накорякин Андрей Борисович

Смерть
Неизвестно

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