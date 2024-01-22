Стрельцова Марина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Накорякин Андрей Борисович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Накорякин Филипп Андреевич
Отец ребёнка: Накорякин Андрей Борисович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Накорякин Федор Андреевич
Отец ребёнка: Накорякин Андрей Борисович
Смерть
Неизвестно